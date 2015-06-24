Учреждена театральная премия "Сима"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя и Азербайджанский национальный центр ASSİTEJ учредили театральную премию "Сима".

Как сообщили Report в театре, премия учреждена в целях оценки таланта и профессионализма среди творческого состава, придачи профессионального стимула, представления театральной общественности спектаклей, отличающихся художественной ценностью (темой, структурой, оформлением, исполнительством), а также награждения лучших постановок сезона и отдельных исполнителей.

В премии предусмотрено 9 номинаций - "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа" (по крупным спектаклям), "Отличившийся актер сезона" (по крупным спектаклям), "Отличившаяся актриса сезона" (по крупным спектаклям), "Отличившаяся актриса сезона" (по детским спектаклям), "Отличившийся актер сезона" (по детским спектаклям), "Лучшая работа художника", "Честь и достоинство", "Друг театра".

Жюри уже определило победителей путем тайного голосования.

Отметим, что церемония вручения премии запланирована на середину июля. Она состоится на заседании, посвященном итогам 87-го театрального сезона.

Победителям вручат специальный приз, диплом и денежную премию.