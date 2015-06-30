Турецкие и азербайджанские музыканты подготовили совместный проект

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "В ближайшие дни Союз композиторов Азербайджана и аналогичная структура Турции представят музыкальной общественности совместный проект, в котором будут участвовать 6 композиторов и 6 поэтов из каждой страны.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Союза композиторов Азербайджана, “Артист ЮНЕСКО во имя мира” Фирангиз Ализаде.

По ее словам, в грандиозном музыкальном проекте 6 азербайджанских композиторов напишут музыку к словам 6 турецких поэтов, в то же время турецкие композиторы сочинят музыку к стихам азербайджанских поэтов: "Презентация проекта состоится в обеих странах".

Фирангиз Ализаде отметила, что имена поэтов и композиторов, которые будут участвовать в проекте, пока не уточнены. Она подчеркнула, что проведение подобных смешанных мероприятий и проектов является важным показателем для музыкального искусства обеих стран.