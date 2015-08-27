Театральный музей откроет в Гяндже выставку

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театральный музей имени Джафара Джаббарлы готовится к новой выставке.

Об этом Report сообщили из театрального музея.

Выставка будет представлена в рамках открытия нового театрального сезона в Гяндже.

Открытие 143-го театрального сезона состоится 16 сентября в Гянджинском государственном драматическом театре.

В этот день Азербайджанский государственный театральный музей представит фотовыставку об истории гянджинского театра, пройденном пути, видных мастерах искусства гянджинского театра.

После первой демонстрации выставки, театральный музей вручит фото-стенды Гянджинскому государственному драматическому театру.