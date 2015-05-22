Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Столичные театры завершили подготовку к первым Европейским играм.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

Как отметили в министерстве, театры составили для гостей, которые приедут в Баку по случаю Европейских игр, интересный репертуар.

За время игр Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представит лучшие постановки из репертуара.

Тексты либретто к спектаклям будут представлены на английском языке. Кроме того, программы и афиши будут на азербайджанском, русском и английском языках. Гости смогут посмотреть оперы "Лейли и Меджнун", "Трубадур", "Травиата", а также балеты "Семь красавиц", "1001 ночь".

Для исполнения в этих постановках главных ролей руководство театра пригласило известных артистов оперы и балета.

17 июня в Гобустане под открытым небом ожидается показ балета Фараджа Гулиева "Тени Гобустана".

По словам руководителя Азербайджанского академического национального драматического театра профессора Исрафила Исрафилова, во время Европейских игр коллектив будет работать в полную силу: "Важно, чтобы за время игр мы представили тысячам гостей свою культуру и выступили перед ними с культурными программами. Согласно приказу министерства культуры и туризма, как и остальные столичные театры и концертные залы, Азербайджанский академический национальный драматический театр будет работать в усиленном режиме. Мы отдадим предпочтение постановкам, которые получили одобрение зрителей".

Азербайджанский государственный музыкальный театр подготовил по случаю Европейских игр специальный план мероприятий.

Как отметил директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, за июнь 24 раза планируется показ 15-ти спектаклей: "В список включены классические, современные и детские спектакли. Учитывая, что в Азербайджан прибудут гости из различных стран мира, многие постановки мы перевели на английский язык. Перевод будет даваться с помощью субтитров.

Эти условия, созданные по заказу министерства культуры и туризма, и впредь позволят нам демонстрировать спектакли на иностранных языках. На днях мы воспользовались этим опытом.

В начале мая, во время проведения в Баку ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития, в нашем театре побывали более 400 гостей из около 70-ти стран мира. Для них мы представили спектакль "Не та, так эта" великого Узеира Гаджибейли.

Гости остались очень довольны. Кстати, хочу отметить, что в то же время мы продемонстрируем несколько спектаклей на русском языке".

В период первых Европейских игр Азербайджанский государственный русский драматический театр также выступит с насыщенной программой.

В театре предусматривается показ спектаклей "Братья Карамазовы", "Маскарад", "Мсье Жордан и Дервиш Местели шах", "Семь красавиц", "Сон в летнюю ночь", "В хрустальном дворце".

По словам директора театра Адалята Гаджиева, они также готовятся к премьере спектакля "Еще одна ночь Шехерезады". Директор отметил, что остальные спектакли будут представлены с субтитрами на английском языке.

Директор Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Мубариз Гамидов заявил, что они уже готовы к принятию зрителей во время Европейских игр: "Спектакли, которые мы планируем показать туристам, будут сопровождаться субтитрами на английском языке. Репертуар на июнь уже составлен. Наряду с известными образцами мировой драматургии, мы представим также спектакли, поставленные по мотивам произведений азербайджанских авторов. В частности, запланирован показ таких спектаклей, как "Мсье Жордан и Дервиш Местели шах", "Пери джаду", "Шейх Санан". Мы завершаем подготовку и намерены достойно представить нашу культуру".

Директор Азербайджанского государственного кукольного театра Рашад Ахмедзаде заявил, что они мобилизовали все силы, чтобы достойно представить нашу культуру в дни Европейских игр: "Расположенное в Национальном приморском парке здание театра всегда привлекало туристов, которых мы всегда готовы встретить и проинформировать о нашем театре. Мы предстанем перед гостями и зрителями с насыщенным репертуаром, в который включили спектакли, поставленные на основе классических и современных произведений".