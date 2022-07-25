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Стали известны подробности приквела «Игры Престолов»

Стали известны подробности приквела «Игры Престолов» Автор серии фэнтезийных романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин и шоураннер грядущего приквела «Дом дракона» Райан Кондал поделились деталями проекта.
Искусство
25 июля 2022 г. 05:48
Стали известны подробности приквела «Игры Престолов»

Автор серии фэнтезийных романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин и шоураннер грядущего приквела «Дом дракона» Райан Кондал поделились деталями проекта.

Как передает Report, об этом Мартин и Кондал рассказали в интервью BBC.

Шоу будет основано на романе Мартина «Пламя и кровь», в котором скандал в чете Таргариенов выливается в гражданскую войну. В их владении будет находиться 17 драконов. Действие происходит за 200 лет до событий «Игры престолов», поэтому герои из семей Старков и Ланнистеров отойдут на второй план.

По словам Мартина, это шоу будет «не более сексистским, чем повлиявшие на написание текста исторические эпизоды».

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