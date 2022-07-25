Стали известны подробности приквела «Игры Престолов»

Автор серии фэнтезийных романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин и шоураннер грядущего приквела «Дом дракона» Райан Кондал поделились деталями проекта.

Автор серии фэнтезийных романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин и шоураннер грядущего приквела «Дом дракона» Райан Кондал поделились деталями проекта.

Как передает Report , об этом Мартин и Кондал рассказали в интервью BBC.

Шоу будет основано на романе Мартина «Пламя и кровь», в котором скандал в чете Таргариенов выливается в гражданскую войну. В их владении будет находиться 17 драконов. Действие происходит за 200 лет до событий «Игры престолов», поэтому герои из семей Старков и Ланнистеров отойдут на второй план.

По словам Мартина, это шоу будет «не более сексистским, чем повлиявшие на написание текста исторические эпизоды».