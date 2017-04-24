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    Состояние здоровья Тюркан Шорай ухудшилось

    Актриса страдает синдромом Кушинга

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Ухудшилось состояние здоровья турецкой актрисы Тюркан Шорай.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила менеджер актрисы Бирджан Силан.

    Она сказала, что актриса страдает избыточным весом из-за синдрома Кушинга: "По этой причине Тюркан Шорай два года назад пришлось перенести операцию. Ей прооперировали почку. Признаки указанного синдрома были выявлены у нее и в другой почке и актрисе пришлось приступить к лечению. Данное заболевание приводит к излишнему выделению кортизола". 

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