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    ​В Баку состоялся соло-концерт Кёнюль Хасиевой

    На концерте выступили двое студентов народной артистки

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама состоялся соло-концерт народной артистки, исполнительницы Кёнюль Хасиевой под названием "Təkcə səndən nigaranam".

    Как сообщает Report, на концерте выступили двое студентов народной артистки.

    Выступление Кёнюль Хасиевой, исполнившей на концертной программе мугамы, теснифы и композиторские песни, сопровождалось аплодисментами.

    Напомним, что соло-концерты Кёнюль Хасиевой, которые она проводит каждый год в различных концертных залах, неизменно собирают аншлаги. 

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