​В Баку состоялся соло-концерт Кёнюль Хасиевой

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама состоялся соло-концерт народной артистки, исполнительницы Кёнюль Хасиевой под названием "Təkcə səndən nigaranam".

Как сообщает Report, на концерте выступили двое студентов народной артистки.

Выступление Кёнюль Хасиевой, исполнившей на концертной программе мугамы, теснифы и композиторские песни, сопровождалось аплодисментами.

Напомним, что соло-концерты Кёнюль Хасиевой, которые она проводит каждый год в различных концертных залах, неизменно собирают аншлаги.