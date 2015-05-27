​Состоялась презентация документального фильма "Восхождение"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ 26 мая в киноцентре "Низами" состоялась презентация полнометражного документального фильма "Восхождение" ("Yüksəliş"). Как сообщает Report, фильм, снятый по заказу министерства культуры и туризма в студии "Салнаме", режиссером, народным артистом Васифом Бабаевым, посвящен памяти выдающегося ученого-конструктора, председателя государственной комиссии по космическим полетам СССР генерал-лейтенанта Керима Керимова.

Заместитель министра культуры и туризма Адалет Велиев отметил, что фильм посвящен одной из редких личностей - Кериму Керимову, являющегося гордостью Азербайджана: "Фильм, посвященный дважды Герою Советского Союза, обладателю различных орденов - Кериму Керимову, впервые представлен общественности. Фильм продолжительностью 52 минуты отражает целую человеческую жизнь. В нем использованы редкие архивные документы с 1945 по 2013 годы. Наряду с этим, в фильме рассказывается о вкладе Керима Керимова в космическую науку, деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева по развитию космонавтики в Азербайджане, в киноленту также включены интересные кадры о проведении первого конгресса по космонавтике в Азербайджане".

Напомним, что автором идеи фильма является академик Ариф Пашаев, руководители проекта - академики Ариф Пашаев и Ариф Мехтиев. Фильм охватывает несколько периодов и объединяет события, снятые на ленту в различные годы. Съемки проходили в Москве, Баку и на Байконуре. Автор сценария экранного произведения Васиф Бабаев, операторы Валерий Панкратов, Надир Зейналов, Эльчин Абдуллаев, Алексей Малышев, Сахиб Сафаров, операторы хроники 1970-1980-х годов Мухтар Мамедов, Геннадий Пастушков, Захид Назаров, Рафиг Джавадов, Рустам Зулалов, редактор Юсиф Шейхов, исполнительный продюсер Азад Ахундов, продюсеры Васиф Бабаев и Назим Гусейнов.