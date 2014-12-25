Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском национальном академическом драматическом театре состоялась премьера спектакля "Надир шах".

Как сообщает Report, режиссером-постановщиком спектакля является Гюмрах Омар, а режиссером - заслуженный артист республики Видади Гасанов. Спектакль, который поставлен по роману Юнуса Огуза "Надир шах", является драматической хроникой в двух частях. В главной роли в спектакле выступил народный артист Рамиз Новруз. Другим исполнителем этой роли будет заслуженный артист Мамед Шафа. В спектакле задействованы заслуженные артисты Видади Гасанов, Первиз Мамедрзаев, Эльшан Рустамов, Ильхам Гусейнов, Айшад Мамедов, артисты Хикмет Рагимов, Амид Гасымов, Рамин Шихалиев, Амина Бабаева и другие.

Композитором постановки является заслуженный деятель искусств Сардар Фараджов.

Отметим, что постановка спектакля осуществлена по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.