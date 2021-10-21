В Баку состоялась церемония закрытия фотовыставки "EU4Azerbaijan"

Состоялась церемония закрытия фотовыставки «Европейский Союз для Азербайджана» (EU4Azerbaijan), организованной в Приморском национальном парке.

Состоялась церемония закрытия фотовыставки "Европейский Союз для Азербайджана" (EU4Azerbaijan), организованной в Приморском национальном парке Баку.

Как передает Report, в мероприятии принял участие глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко и ряд послов стран ЕС.

На выставке, открытой для публики с 23 сентября, представлены больше 100 фотографий, отражающих деятельность ЕС в Азербайджане, различные проекты, реализованные при поддержке Евросоюза в ряде регионов страны.

"Эта выставка помогла продемонстрировать, насколько разнообразно сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. Вся эта деятельность является результатом нашего успешного партнерства с государственными учреждениями и гражданским обществом Азербайджана. Тут показана лишь малая часть того, что делалось за последние годы. Это большой успех сотрудничества ЕС и Азербайджана",- заявил посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко на церемонии закрытия выставки.

По его словам, в ходе реализации проектов, которые нашли свое отражение на фотоработах, были проведены тренинги основ предпринимательства и финансовой грамотности для более чем 50 групп учеников из 10 регионов и городов Азербайджан; свыше 750 женщин смогли участвовать в тренингах по финансовой грамотности и основам предпринимательства и усовершенствовать свои лидерские качества и навыки управления; предоставлена юридическая помощь 6.7 тыс. лиц из уязвимых слоев населения.

Далее посол ЕС сделал памятную фотографию с послами стран ЕС, а также познакомился с участниками проекта "Young European Ambassador".