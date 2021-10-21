О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоялась церемония закрытия фотовыставки "EU4Azerbaijan"

В Баку состоялась церемония закрытия фотовыставки "EU4Azerbaijan" Состоялась церемония закрытия фотовыставки «Европейский Союз для Азербайджана» (EU4Azerbaijan), организованной в Приморском национальном парке.
Искусство
21 октября 2021 г. 18:53
В Баку состоялась церемония закрытия фотовыставки EU4Azerbaijan

Состоялась церемония закрытия фотовыставки "Европейский Союз для Азербайджана" (EU4Azerbaijan), организованной в Приморском национальном парке Баку.

Как передает Report, в мероприятии принял участие глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко и ряд послов стран ЕС.

На выставке, открытой для публики с 23 сентября, представлены больше 100 фотографий, отражающих деятельность ЕС в Азербайджане, различные проекты, реализованные при поддержке Евросоюза в ряде регионов страны.

"Эта выставка помогла продемонстрировать, насколько разнообразно сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. Вся эта деятельность является результатом нашего успешного партнерства с государственными учреждениями и гражданским обществом Азербайджана. Тут показана лишь малая часть того, что делалось за последние годы. Это большой успех сотрудничества ЕС и Азербайджана",- заявил посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко на церемонии закрытия выставки.

По его словам, в ходе реализации проектов, которые нашли свое отражение на фотоработах, были проведены тренинги основ предпринимательства и финансовой грамотности для более чем 50 групп учеников из 10 регионов и городов Азербайджан; свыше 750 женщин смогли участвовать в тренингах по финансовой грамотности и основам предпринимательства и усовершенствовать свои лидерские качества и навыки управления; предоставлена юридическая помощь 6.7 тыс. лиц из уязвимых слоев населения.

Далее посол ЕС сделал памятную фотографию с послами стран ЕС, а также познакомился с участниками проекта "Young European Ambassador".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоСlosing ceremony of the “EU4Azerbaijan” photo exhibition held at the Seaside National Park

Экслюзивные новости

ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
19 октября 2021 г. 16:58
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
19 октября 2021 г. 15:09
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi