Состоится концерт, посвященный 90-летнему юбилею народного артиста Рауфа Атакишиева

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Состоится концерт, посвященный 90-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, пианиста Рауфа Атакишиева.
Как сообщили Report в Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева, концерт пройдет 13 февраля.
В концертной программе выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли. Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Рауф Абдуллаев, дирижером - Ялчин Адыгёзалов.
На концерте выступят Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгёзалзаде, Ульвия Гаджибекова.
Отметим, что Рауф Атакишиев родился 15 июля 1925 года.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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