Солисты театров Беларуси и Узбекистана выступят в Театре оперы и балета

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 4 февраля в Академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Дж.Пуччини "Богема".

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

В опере выступят ведущие солисты театра заслуженные артисты - Афаг Аббасова (Мими), Инара Бабаева (Музетта), заслуженный артист (Алсиндор), солисты Турал Агасиев (Шонар), Талят Гусейнов (Коллен) .

Согласно информации, руководство театра на две основные партии в спектакле пригласило солистов театров Беларуси и Узбекистана. Солист Национального академического большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Громов исполнит партию Марселя. Народный артист Узбекистана, солист Большого театра оперы и балета имени А.Наваи - Рамиз Усманов исполнит партию Рудольфа.

Дирижером оперы является народный артист Джаваншир Джафаров.