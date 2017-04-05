Солистка Большого театра России: Хотелось бы организовать фестиваль в родном Азербайджане

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Стараюсь поддерживать связь с родным Баку, но концерты там бывают нечасто".

Как сообщает Report, об этом в интервью российскому изданию "Известия" заявила азербайджанская оперная певица, солистка Большого театра России Динара Алиева.

Отметим, что Д. Алиева является также главным организатором оперного смотра II Международного музыкального фестиваля Opera Art, проходящего в Москве.

По ее словам, на следующий фестиваль планируется приглашать артистов из разных стран.

"Хотелось бы представить фестивальные программы в других странах - в частности, в родном Азербайджане. Но пока я еще в самом начале пути", - заявил Д. Алиева.

Говоря о зарубежных гастролях, солистка подчеркнула, что "старается поддерживать связи с родным Баку, но концерты там бывают нечасто".

"Хотя к выступлениям на родине могу отнести и Москву, которая давно стала мне вторым домом. Уже десять лет я солистка Большого театра России, очень горжусь своей службой. Я задействована в разных спектаклях и готова петь еще больше. Мечтала об этом с детства!", - отметила Д. Алиева.