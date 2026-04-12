Скончался Джон Нолан - звезда трилогии о Бэтмене

Британский киноактер Джон Нолан скончался на 88-м году жизни.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Herald.

Согласно данным издания, актер ушел из жизни 11 апреля, при этом какие-либо подробности обстоятельств его смерти не сообщаются.

Начиная с конца 1960-х годов Нолан принял участие в съемках десятков кинокартин. Широкую известность ему принесли работы в лентах "Бэтмен: Начало" (Batman Begins, 2005), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises, 2012) и "Дюнкерк" (Dunkirk, 2017).

Джон Нолан приходился дядей знаменитому британскому режиссеру, двукратному лауреату премии "Оскар" Кристоферу Нолану, а также сценаристу Джонатану Нолану.