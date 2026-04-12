    "Betmen" trilogiyasının ulduzu Con Nolan vəfat edib

    İncəsənət
    • 12 aprel, 2026
    • 03:27
    Betmen trilogiyasının ulduzu Con Nolan vəfat edib

    Britaniyalı aktyor Con Nolan 88 yaşında vəfat edib.

    "Report" bu barədə "Herald" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Nəşrin məlumatına görə, aktyor aprelin 11-də dünyasını dəyişib. Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

    Nolan 1960-cı illərin sonlarından başlayaraq onlarla filmin çəkilişində iştirak edib. "Betmen: Başlanğıc" ("Batman Begins", 2005), "Qara Cəngavər: Əfsanənin dirçəlişi" ("The Dark Knight Rises", 2012) və "Dünkerk" ("Dunkirk", 2017) filmlərindəki işləri ona geniş şöhrət qazandırıb.

    Con Nolan məşhur britaniyalı rejissor, ikiqat "Oskar" mükafatı laureatı Kristofer Nolanın, eləcə də ssenarist Conatan Nolanın əmisi idi.

    Con Nolan Kristofer Nolan
    Скончался Джон Нолан - звезда трилогии о Бэтмене
    John Nolan, 'Batman' and 'Person of Interest' actor, dies at 87

    Son xəbərlər

    17:34

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti