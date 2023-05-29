Скончался заслуженный артист Азербайджана Эльхан Гасымов

Скончался заслуженный артист Азербайджана Эльхан Гасымов.

Скончался заслуженный артист Азербайджана Эльхан Гасымов.

Об этом Report сообщили в Союзе кинематографистов.

Эльхан Мамед оглы Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Стал популярен после исполнения роли шофера Ахмеда в фильме "Где Ахмед?" ("Əhməd haradadır?"). С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм". Был автором художественных и документальных фильмов, сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан".

18 декабря 2000 года за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства Э.Гасымову было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Азербайджана".