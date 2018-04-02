Скончался известный турецкий поэт

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Скончался поэт, журналист, актер и переводчик Улькю Тамер.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, известный как один из самых известных поэтов турецкой литературы У.Тамер скончался в возрасте 81 года в своем доме в Бодруме.

Он родился в 1937 году в Газыантепе, в 1964-1968 работал актером. Известность ему принесли такие стихотворения, как “Под холодной травой”, "Небо их не обманет", “Приключения запятой”, “Это не воздух, которым я живу, а небо".