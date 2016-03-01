Скончался известный американский актер

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Известный американский актер Джордж Кеннеди скончался на 92-м году жизни.

Как сообщает Report, его внук заявил прессе, что дедушка прожил прекрасную жизнь.

Актер в последние годы страдал от неизлечимой болезни.

Кеннеди родился в 1925 году в Нью-Йорке в семье артистов. В конце 1950-х годов он активно снимался в телесериалах, а в 1960 году впервые попробовал себя в большом кино, снявшись в фильме Стэнли Кубрика "Спартак" (1960). Кеннеди также был лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Хладнокровный Люк".

Известный актер был ветераном Второй мировой войны. За свой вклад в развитие киноискусства Кеннеди удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".