Скончалась заслуженная артистка Азербайджана

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Скончалась актриса Азербайджанского государственного музыкального театра, заслуженная артистка Гюльнар Салманова.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написала телеведущая Ирада Исаг.

Отметим, что Гюльнар Салманова на протяжении длительного времени страдала сахарным диабетом и получала диализ.

Гюльнар Салманова родилась 24 июля 1956 года. В 1981 году она окончила Азербайджанский государственный институт искусств. С момента окончания института и до конца жизни работала в театре музыкальной комедии.

Сыграла много запоминающихся и полюбившихся зрителям ролей.

В 2001 году Г.Салманова была удостоена почетного звания заслуженной артистки Азербайджана, а 6 мая 2015 года - президентской награды.