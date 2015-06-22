​Скончалась известная азербайджанская поэтесса

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ После продолжительной болезни сегодня утром скончалась член Союза писателей Азербайджана, известная поэтесса Зивяр Агаева.
Об этом Report сообщил пресс-секретарь СПА Хаял Рза.
Церемония прощания с З.Агаевой пройдет в ее загородном доме в бакинском поселке Бильгях.
Напомним, что Зивяр Агаева родилась в 1934 году в гаджигабульском селе Гарасу. Она окончила Бакинский медицинский техникум и факультет языка и литературы АГПУ. Поэтесса работала в журнале "Азербайджан гадыны".
В репертуаре известных певцов страны было много песен на слова З.Агаевой.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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