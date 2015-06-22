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    ​Скончалась известная азербайджанская поэтесса

    Церемония прощания с З.Агаевой пройдет в ее загородном доме в Бильгях

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ После продолжительной болезни сегодня утром скончалась член Союза писателей Азербайджана, известная поэтесса Зивяр Агаева.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь СПА Хаял Рза.

    Церемония прощания с З.Агаевой пройдет в ее загородном доме в бакинском поселке Бильгях.

    Напомним, что Зивяр Агаева родилась в 1934 году в гаджигабульском селе Гарасу. Она окончила Бакинский медицинский техникум и факультет языка и литературы АГПУ. Поэтесса работала в журнале "Азербайджан гадыны".

    В репертуаре известных певцов страны было много песен на слова З.Агаевой.  

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