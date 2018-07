Сборы фильма "Форсаж 8" за первые дни проката установили рекорд

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Мировые кассовые сборы голливудского фильма "Форсаж 8" (The Fate of the Furious, 2017) за первый прокатный уик-энд, по предварительным данным, составили около $532,5 млн, что стало абсолютным рекордом по данному показателю.

Как передает Report, об этом сообщила в воскресенье американская кинокомпания Universal Pictures, владеющая правами на картину.

Таким образом, лента режиссера Феликса Гэри Грея, являющаяся восьмой частью популярной серии фильмов, побила предыдущий рекорд, установленный картиной "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015). Последняя заработала в мире за первые дни проката $529 млн.

"Форсаж 8" также занял первую строчку рейтинга кассовых сборов за первый прокатный уик-энд в странах за пределами Северной Америки. Этот показатель составил $432,3 млн, значительно превысив сумму, собранную предыдущим лидером - фильмом "Мир Юрского периода" (Jurassic World, 2015) ($316 млн).

При этом в США и Канаде лента Грея заработала $100,2 млн, показав второй результат среди фильмов серии "Форсаж" и уступив предыдущей части. Два года назад сборы картины "Форсаж 7" (Furious 7, 2015) на североамериканском рынке за первые дни проката составили $147,3 млн.

Universal Pictures уточняет, что речь идет о предварительных данных. Окончательные цифры будут опубликованы позднее, однако они не должны значительно отличаться от имеющихся показателей.

"Форсаж 8" с актерами Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном в главных ролях вышел в американский кинопрокат 14 апреля. Бюджет ленты составил $250 млн. Общие кассовые сборы от проката первых семи фильмов серии превысили $4 млрд.