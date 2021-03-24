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Самая большая в мире картина продана за более чем 60 млн долларов

Самая большая в мире картина продана за более чем 60 млн долларов Вырученные деньги Джафри пообещал направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям
Искусство
24 марта 2021 г. 09:42
Самая большая в мире картина продана за более чем 60 млн долларов

Самая большая в мире картина на холсте The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанная британским художником Сашей Джафри, продана на аукционе в Дубае за 62 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Khaleej Times.

Отмечается, что над полотном площадью два футбольных поля художник работал в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. Первоначально предполагалось, что картину разделят на 70 частей и распродадут на шести аукционах в разных странах примерно за 30 млн долларов.

Вырученные деньги Джафри пообещал направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям.

"Мы надеемся спасти жизни 200 млн детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель - сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах", - заявил художник.

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