Сайяд Ализаде подключен к аппарату ЭКМО

Переведенный минувшей ночью в Центральный таможенный госпиталь и размещенный в реанимационное отделение известный певец Сайяд Ализаде подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Переведенный минувшей ночью в Центральный таможенный госпиталь и размещенный в реанимационное отделение известный певец Сайяд Ализаде подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Об этом Report сообщил родственник певца Разим Гараев.

Он сообщил, что в результате обследования у С.Ализаде обнаружено 70-процентное поражение легких ("матовое стекло"): "Лечение С.Ализаде продолжается, однако его состояние остается тяжелым".

Отметим, что С.Ализаде около 15 дней назад заразился COVID-19. Он был помещен в реанимационное отделение госпиталя модульного типа в поселке Зых. Минувшей ночью был переведен в Центральный таможенный госпиталь.

Напомним, что ЭКМО - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом, метод лечения, который экономит врачам время для решения существующей проблемы, выполняя в течение 2-3 недель функции легких и сердца.