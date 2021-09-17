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Сайяд Ализаде подключен к аппарату ЭКМО

Сайяд Ализаде подключен к аппарату ЭКМО Переведенный минувшей ночью в Центральный таможенный госпиталь и размещенный в реанимационное отделение известный певец Сайяд Ализаде подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Искусство
17 сентября 2021 г. 11:21
Сайяд Ализаде подключен к аппарату ЭКМО
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Переведенный минувшей ночью в Центральный таможенный госпиталь и размещенный в реанимационное отделение известный певец Сайяд Ализаде подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Об этом Report сообщил родственник певца Разим Гараев.

Он сообщил, что в результате обследования у С.Ализаде обнаружено 70-процентное поражение легких ("матовое стекло"): "Лечение С.Ализаде продолжается, однако его состояние остается тяжелым".

Отметим, что С.Ализаде около 15 дней назад заразился COVID-19. Он был помещен в реанимационное отделение госпиталя модульного типа в поселке Зых. Минувшей ночью был переведен в Центральный таможенный госпиталь.

Напомним, что ЭКМО - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом, метод лечения, который экономит врачам время для решения существующей проблемы, выполняя в течение 2-3 недель функции легких и сердца.

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Версия на азербайджанском языке Səyyad Əlizadənin ağciyərində 70% buzlu şüşə aşkarlanıb, ECMO cihazına qoşulub

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