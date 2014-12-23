Российские актеры представят в Баку спектакль "Женщины в поисках любви"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ 21 февраля 2015 года российские актеры представят на сцене Академического театра оперы и балета спектакль "Женщины в поисках любви".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе театра.

В спектакле задействована также известная зрителям из популярных сериалов "Папины дочки" и "6 кадров" Ксения Стриж.

"Женщины в поисках любви" - актуальная, смешная и в то же время лирическая комедия о четырех подругах, находящихся в поисках любви. В итоге каждая из них находит свое счастье.

Автор произведения - Александр Федоров, режиссеры постановщики спектакля Артем Тынкасов и Галина Эзбер.

В двухчасовой постановке задействованы также актеры Ксения Стриж, Екатерина Волкова, Андрей Кайков, Галина Данилова, Сергей Дорогов, Мария Порошина, Екатерина Вуличенко, Юлия Захарова, Ирина Медведева.