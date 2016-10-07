Скончалась российская актриса Людмила Иванова

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российская актриса Людмила Иванова, известная по роли Шуры в фильме "Служебный роман", скончалась cегодня в 13-ой городской больнице в Москве, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

В послужном списке 83-летней актрисы более 80 ролей в кино, среди которых фильмы "Служебный роман", "Полеты во сне и наяву", "Приключения Петрова и Васечкина", "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные", "Зависть богов".