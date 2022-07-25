О нас

Ретро вечеринка Элвиса в CinemaPlus

Ретро вечеринка Элвиса в CinemaPlus В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Amburan Mall под открытым небом состоялась презентация биографического фильма о жизни и творчестве "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, сообщает Report.
Искусство
25 июля 2022 г. 12:12
Ретро вечеринка Элвиса в CinemaPlus

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Amburan Mall под открытым небом состоялась презентация биографического фильма о жизни и творчестве "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, сообщает Report.

Оформление от компании «S Design» вызвало у всех восторг, так как декор был в винтажном стиле: зеркальные диско- шары, виниловые пластинки, сцена и освещение.

Ведущий и актер Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра Рустам Керимов поприветствовал и представил гостей мероприятия.

Профессиональная музыкальная группа «Merry Band» исполнили ретро песни, создав этим атмосферу 60-70-х годов.

Над образом Элвиса Пресли работал художник по гриму, заслуженный артист Максуд Мамедов. Воплотил образ героя фильма, актер Ильхан Садыгов и этим вызвал приятные чувства ностальгии у гостей мероприятия.

Остин Батлер, сыгравший в фильме «Элвис» главного героя, имеет музыкальное образование, что хорошо сочетается с образом его персонажа.

Батлер подтверждал, что в киноленте песни исполняет именно он сам. Для этого актер целый год до старта съемок занимался с преподавателями по постановке голоса. Говоря о своей роли, Батлер отмечал, что чувствует большую ответственность перед близкими Элвиса, перед самим Элвисом и остальными людьми, которые его очень любят.

Том Хэнкс получил роль менеджера Пресли Томаса Паркера.

В фильме снимаются Оливия ДеДжонг в роли жены Элвиса, Присциллы Пресли, а также Хелен Томсон и Ричард Роксбург в роли его родителей, Наташа Бассетт, Люк Брейси, Дэвид Уэнэм, Дейкер Монтгомери и другие.

Режиссером и продюсером выступил номинант на премию «Оскар» Баз Лурман.

История жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото"CinemaPlus"da Elvis Preslinin həyatından bəhs edən filmin təqdimatı keçirilib

Самое читаемое

В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
18 июля 2022 г. 20:13
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
19 июля 2022 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi