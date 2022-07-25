Ретро вечеринка Элвиса в CinemaPlus

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Amburan Mall под открытым небом состоялась презентация биографического фильма о жизни и творчестве "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, сообщает Report.

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Amburan Mall под открытым небом состоялась презентация биографического фильма о жизни и творчестве "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, сообщает Report.

Оформление от компании «S Design» вызвало у всех восторг, так как декор был в винтажном стиле: зеркальные диско- шары, виниловые пластинки, сцена и освещение.

Ведущий и актер Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра Рустам Керимов поприветствовал и представил гостей мероприятия.

Профессиональная музыкальная группа «Merry Band» исполнили ретро песни, создав этим атмосферу 60-70-х годов.

Над образом Элвиса Пресли работал художник по гриму, заслуженный артист Максуд Мамедов. Воплотил образ героя фильма, актер Ильхан Садыгов и этим вызвал приятные чувства ностальгии у гостей мероприятия.

Остин Батлер, сыгравший в фильме «Элвис» главного героя, имеет музыкальное образование, что хорошо сочетается с образом его персонажа.

Батлер подтверждал, что в киноленте песни исполняет именно он сам. Для этого актер целый год до старта съемок занимался с преподавателями по постановке голоса. Говоря о своей роли, Батлер отмечал, что чувствует большую ответственность перед близкими Элвиса, перед самим Элвисом и остальными людьми, которые его очень любят.

Том Хэнкс получил роль менеджера Пресли Томаса Паркера.

В фильме снимаются Оливия ДеДжонг в роли жены Элвиса, Присциллы Пресли, а также Хелен Томсон и Ричард Роксбург в роли его родителей, Наташа Бассетт, Люк Брейси, Дэвид Уэнэм, Дейкер Монтгомери и другие.

Режиссером и продюсером выступил номинант на премию «Оскар» Баз Лурман.

История жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.