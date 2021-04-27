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Рейтинг "Оскара" упал более чем в два раза по сравнению с 2020 годом

Рейтинг "Оскара" упал более чем в два раза по сравнению с 2020 годом Трансляцию церемонии вручения премий "Оскар" в США вечером воскресенья посмотрели около 9,85 млн зрителей, что на 13,75 млн человек меньше, чем в прошлом году.
Искусство
27 апреля 2021 г. 04:42
Рейтинг Оскара упал более чем в два раза по сравнению с 2020 годом

Трансляцию церемонии вручения премий "Оскар" в США вечером воскресенья посмотрели около 9,85 млн зрителей, что на 13,75 млн человек меньше, чем в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные данные телерейтингов, которые приводит журнал Variety.

Рейтинг церемонии - процент зрителей, посмотревших хотя бы часть трансляции - составил 1,9. В прошлом году этот показатель равнялся 5,3 (23,6 млн зрителей), в позапрошлом - 7,7 (29,6 млн зрителей).

Из-за ограничений, введенных пандемией коронавируса, организаторам пришлось значительно уменьшить масштабы церемонии. Основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.

В конкурсе не участвовали блокбастер. Единственным исключением стал получивший смешанные отзывы критиков фильм "Довод". Выпуск больших и дорогих картин в этом году был просто невыгоден из-за закрытых кинотеатров. В результате практически во всех категориях на премии претендовали реалистические фильмы, посвященные социальным проблемам Соединенных Штатов.

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