Рейтинг "Оскара" упал более чем в два раза по сравнению с 2020 годом

Трансляцию церемонии вручения премий "Оскар" в США вечером воскресенья посмотрели около 9,85 млн зрителей, что на 13,75 млн человек меньше, чем в прошлом году.
Рейтинг церемонии - процент зрителей, посмотревших хотя бы часть трансляции - составил 1,9. В прошлом году этот показатель равнялся 5,3 (23,6 млн зрителей), в позапрошлом - 7,7 (29,6 млн зрителей).
Из-за ограничений, введенных пандемией коронавируса, организаторам пришлось значительно уменьшить масштабы церемонии. Основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.
В конкурсе не участвовали блокбастер. Единственным исключением стал получивший смешанные отзывы критиков фильм "Довод". Выпуск больших и дорогих картин в этом году был просто невыгоден из-за закрытых кинотеатров. В результате практически во всех категориях на премии претендовали реалистические фильмы, посвященные социальным проблемам Соединенных Штатов.