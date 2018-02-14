Работа азербайджанского художника впервые выставлена в Париже в салоне "Общества французских художников" - ФОТО

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Картина "Фантазия" азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой выставлена на "Art Capital 2018" в салоне "Общества французских художников".

Как передает французское бюро Report, выставка, которая проходит в знаменитом парижском "Grand Pale" (Большой Дворец), продлится до 18-го февраля.

В отличие от других салонов "Art Capital 2018", выставленные в салоне "Общества французских художников" картины выбраны профессиональным и требовательными жюри. Право выставлять свои работы в этом салоне получили всего 667 художников из различных частей мира. Н.Нариманбекова стала первым азербайджанским художником, чья работа была выставлена в основанном в 1663-м году самим королем Франции Людовиком XIV Луи салоне «Общества французских художников».

Организуемая ежегодно выставка "Art Capital", состоит из салонов "Общества французских художников", «Общества независимых художников», "Рисование и рисунок на воде" и "Сравнение". Работы Н.Нариманбековой много раз выставлялись в салоне "Общества французских художников".