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    Прошла встреча с победителями фестиваля "Азербайджан-Россия: на крыльях дружбы"

    Цель мероприятия заключается в создании условий для взаимного развития межкультурных связей между Азербайджаном и Россией

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов встретился в Киноцентре "Низами" с организаторами и победителями творческого конкурса-фестиваля среди молодежи под девизом "Азербайджан-Россия: на крыльях дружбы".

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью Управления культуры и туризма города Баку.

    Поприветствовав гостей, В.Зейналов коснулся истории культурных связей между двумя странами. Он отметил, что цель мероприятия заключается в создании условий для взаимного развития межкультурных связей между Азербайджаном и Россией и знакомстве с национальными качествами наших культур.

    Отметим, что конкурс-фестиваль среди молодежи под девизом "Азербайджан-Россия: на крыльях дружбы" стартовал в Челябинске с 2013 года. Организаторы - Главное управление культуры и туризма города Баку, министерства Культуры, Науки и образования Челябинской области, Челябинская городская администрация.

    Здесь отбираются победители по номинациям вокал, хореография, инструментальная музыка, изобразительное искусство и краеведение.

    В программу гала-концерта фестиваля включены произведения известных азербайджанских композиторов Гара Гараева, Фикрета Амирова, рисских композиторов и народные песни.

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