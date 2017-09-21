Прошла встреча с победителями фестиваля "Азербайджан-Россия: на крыльях дружбы"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов встретился в Киноцентре "Низами" с организаторами и победителями творческого конкурса-фестиваля среди молодежи под девизом "Азербайджан-Россия: на крыльях дружбы".

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью Управления культуры и туризма города Баку.

Поприветствовав гостей, В.Зейналов коснулся истории культурных связей между двумя странами. Он отметил, что цель мероприятия заключается в создании условий для взаимного развития межкультурных связей между Азербайджаном и Россией и знакомстве с национальными качествами наших культур.

Отметим, что конкурс-фестиваль среди молодежи под девизом "Азербайджан-Россия: на крыльях дружбы" стартовал в Челябинске с 2013 года. Организаторы - Главное управление культуры и туризма города Баку, министерства Культуры, Науки и образования Челябинской области, Челябинская городская администрация.

Здесь отбираются победители по номинациям вокал, хореография, инструментальная музыка, изобразительное искусство и краеведение.

В программу гала-концерта фестиваля включены произведения известных азербайджанских композиторов Гара Гараева, Фикрета Амирова, рисских композиторов и народные песни.