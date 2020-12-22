Представлен ролик из кадров фильма о «Битлз»

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон смонтировал ролик, дающий представление о том, каким будет предстоящий документальный фильм "The Beatles: Get Back" о ливерпульской четверке.

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон смонтировал ролик, дающий представление о том, каким будет предстоящий документальный фильм "The Beatles: Get Back" о ливерпульской четверке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Variety.

Отметим, что значально предполагалось выход фильма в сентябре, но из-за пандемии коронавируса релиз был отложен.

Представляя свою работу, сидя в монтажной комнате, Джексон говорит: "Фильм сейчас уже должен был быть закончен, но, как и на весь мир, на нас обрушилась пандемия COVID-19. Хорошо только то, что мы монтируем его в Новой Зеландии, где вирус уже почти побежден. Поэтому мы можем вернуться к работе над проектом".

Режиссер поделился также, что в его распоряжении было 56 часов ранее не публиковавшихся видеосъемок с участием музыкантов The Beatles.

По его словам, монтаж закончен наполовину. Джексон пояснил также, что представленный ролик не является трейлером (он появится только в следующем году), и это не отрывок из фильма: "Это склейка моментов, которые мы взяли из этих 56 часов. Она дает представление о том, какой будет наша картина".

Предполагается, что фильм выйдет в прокат летом 2021 года.