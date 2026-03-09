"Евровидение-2026": Представлен клип на азербайджанскую песню Just Go

Представлен официальный видеоклип песни Just Go в исполнении группы JIVA, с которой она будет представлять Азербайджан на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Как сообщает Report, Just Go - это эмоциональная баллада о любви, печали и внутренней силе.

Песня отражает поиск человеком себя после тяжелого расставания и его переход к новому этапу жизни.

Автором слов и музыки песни является азербайджано-американский композитор Фуад Джавадов. Режиссер клипа - Фархад Али.

Композитор и продюсер Фуад Джавадов родился в 1961 году в Баку. Он получил образование в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли. Композитор, проживающий в США с 1995 года, выпустил пять музыкальных альбомов, а также сочинял музыку для кино- и телевизионных проектов. В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе и продолжает свою творческую деятельность.

Напомним, что группа JIVA будет представлять Азербайджан на 70-м конкурсе "Евровидение-2026" в автсрийской столице Вене. Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая 2026 года, второй полуфинал - 14 мая, а заключительный этап - 16 мая.