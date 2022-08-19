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Посольство выразило соболезнования в связи с кончиной в США известной азербайджанской певицы

Посольство выразило соболезнования в связи с кончиной в США известной азербайджанской певицы Посольство Азербайджана в США выразило соболезнования в связи с кончиной известной певицы и актрисы Фирангиз Рагимбейли.
Искусство
19 августа 2022 г. 02:07
Посольство выразило соболезнования в связи с кончиной в США известной азербайджанской певицы

Посольство Азербайджана в США выразило соболезнования в связи с кончиной известной певицы и актрисы Фирангиз Рагимбейли.

Как сообщает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства.

В Лос-Анджелесе скончалась известная азербайджанская певица и актриса Фирангиз Рагимбейли. Приносим глубочайшие соболезнования семье и родственникам покойной. Да упокоится с миром ее душа!", - отмечается в соболезновании.

Напомним, что Ф. Рагимбейли скончалась 16 августа. Актриса умерла от сердечного приступа в возрасте 62 лет в США.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik Azərbaycanın tanınmış müğənnisinin ABŞ-da vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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