Посольство выразило соболезнования в связи с кончиной в США известной азербайджанской певицы

Посольство Азербайджана в США выразило соболезнования в связи с кончиной известной певицы и актрисы Фирангиз Рагимбейли.

Посольство Азербайджана в США выразило соболезнования в связи с кончиной известной певицы и актрисы Фирангиз Рагимбейли.

Как сообщает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства.

В Лос-Анджелесе скончалась известная азербайджанская певица и актриса Фирангиз Рагимбейли. Приносим глубочайшие соболезнования семье и родственникам покойной. Да упокоится с миром ее душа!", - отмечается в соболезновании.

Напомним, что Ф. Рагимбейли скончалась 16 августа. Актриса умерла от сердечного приступа в возрасте 62 лет в США.