Певица Адель получила "Грэмми" за лучшую песню и лучший альбом

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Британская певица Адель получила премии "Грэмми" Американской академии звукозаписи в категории "Лучший альбом года" за свою пластинку "25" и за сингл Hello в категории "Песня года", сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Имя победительницы объявила, а также вручила статуэтку канадская певица Селин Дион.

В номинации "Песня года" также были представлены следующие композиции: "Formation" (Бейонсе), "Love Yourself" (Джастин Бибер), "7 Years" (Lukas Graham) и "I Took A Pill in Ibiza" (Майк Познер).

Конкуренцию пластинке "25" в номинации на лучший альбом составили такие работы, как "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor's Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона.