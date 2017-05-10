Отметят 80-летие Акшина Ализаде

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По случаю 80-летия композитора Акшина Ализаде в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 21 мая состоится вечер балета, посвященный памяти народного артиста.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в программу включены одноактные балеты А.Ализаде "Путешествие на Кавказ" и "Вальс надежды".

В обеих постановках предусматривается участие артистов балетной труппы театра.

Управлять спектаклями будет народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.