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    В Баку открылась выставка национальной одежды Азербайджана

    Выставка, открывшаяся накануне I Европейских игр, продлится 2 недели

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В торговом и развлекательном центре Park Bulvar открылась выставка национальной одежды Азербайджана. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма Азербайджана.

    Согласно информации, в рамках гранта, объявленного министерством культуры и туризма  стартовал проект "Выставка национальной азербайджанской одежды".

    Целью проекта является ознакомление туристов, которые прибудут в Азербайджан во время первых Европейских игр, с национальной одеждой, традициями и культурой страны. 

    На церемонии открытия выступил руководитель отдела информации и связям с общественностью Министерства культуры и туризма Вюгар Шихмамедов

    Во время мероприятия были исполнены национальные танцы. 

    Отметим, что в рамках проекта будут продемонстрированы более национальная женская, мужская и детская одежда, кялагаи, шапки, более 10 картин с изображением национальной одежды. Гостям выставки будет предоставлена подробная информация об этой одежде. 

    Выставка продлится 2 недели. 

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