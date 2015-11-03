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    В Баку откроется выставка по случаю юбилеев Башира Сафароглу и Афаг Баширгызы

    Выставка подготовлена Азербайджанским государственным музеем театра имени Джафара Джаббарлы

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музей театра имени Джафара Джаббарлы подготовил выставку по случаю 90-летия Башира Сафароглу и 60-летия Афаг Баширгызы.

    Об этом Report сообщили в музее.

    Выставку представят 7 ноября в Музыкальном театре.

    Так, в этот день по случаю 60-летия Афаг Баширгызы в Азербайджанском государственном музыкальном театре продемонстрируют комедию "За день до свадьбы".

    До этого в фойе будет представлена фотовыставка, подготовленная сотрудниками музея театра.

    На выставке представят документы, фотографии, отражающие жизненный и творческий путь отца и дочери.

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