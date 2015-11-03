В Баку откроется выставка по случаю юбилеев Башира Сафароглу и Афаг Баширгызы

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музей театра имени Джафара Джаббарлы подготовил выставку по случаю 90-летия Башира Сафароглу и 60-летия Афаг Баширгызы.

Об этом Report сообщили в музее.

Выставку представят 7 ноября в Музыкальном театре.

Так, в этот день по случаю 60-летия Афаг Баширгызы в Азербайджанском государственном музыкальном театре продемонстрируют комедию "За день до свадьбы".

До этого в фойе будет представлена фотовыставка, подготовленная сотрудниками музея театра.

На выставке представят документы, фотографии, отражающие жизненный и творческий путь отца и дочери.