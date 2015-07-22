​Откроется выставка национальной одежды проживающих в Азербайджане малочисленных народов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Откроется выставка национальной одежды проживающих на территории Азербайджана малочисленных народов.
Как сообщает Report, выставка пройдет осенью этого года при организационной поддержке Научно-методического центра по культуроведению министерства культуры и туризма.
Как сообщили из центра, уже идет подготовка к выставке.
Напомним, что в прошлом году структура провела выставку на тему "Азербайджанская национальная одежда глазами художников". В настоящее время подготавливается каталог данной выставки.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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