Организатор конкурса "Бакинская осень": Жюри будет очень сложно выбрать победителей

"В Азербайджане прошел второй тур конкурса талантов Bakı Payızı ("Бакинская осень"). На этот раз со своими композициями из зарубежных песен соревновались 13 музыкальных коллективов. Жюри будет очень сложно выбрать победителей".

"В Азербайджане прошел второй тур конкурса талантов Bakı Payızı ("Бакинская осень"). На этот раз со своими композициями из зарубежных песен соревновались 13 музыкальных коллективов. Жюри будет очень сложно выбрать победителей".

Об этом Report рассказала организатор и главный продюсер конкурса Сабина Гасанова.

"Конечно, были трудности, но мы их преодолели достойно. Наша молодежь очень талантлива и сделала все возможное на конкурсе", - отметила она.

Она считает, что все участники очень способные: "Bakı Payızı 35 лет назад вывел на азербайджанскую сцену таких звезд, как Айгюн Кязымова, Фаиг Агаев, Самир Багиров. И сегодняшний конкурс подарит нашей сцене новых звезд".

Отметим, что 28 июня в Оперной студии Бакинской музыкальной академии проходит первый тур конкурса талантов "Бакинская осень". В этом туре 13 музыкальных групп соревнуются в исполнении национальных композиций. Талантливые вокалисты выступают перед жюри с красочными музыкальными номерами. Музыкальные группы в первом туре исполнят песни на азербайджанском языке, во втором туре - на иностранном языке. Победители определятся по итогам этих туров, а их имена будут объявлены на концерте "Бакинская осень", который состоится 2 октября.

В жюри конкурса талантов "Бакинская осень" представлены народные артисты Айгюн Кязымова, Энвер Садыгов, Зульфия Ханбабаева, заведующая кафедрой "эстрадная и популярная музыка" факультета "Музыкальное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Марьям Бабаева, певец Ильгар Хаял, заслуженный артист Эмиль Афрасиаб и народный артист Мубариз Тагиев.

Мероприятие продлится до 1 июля.