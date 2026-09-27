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    Опубликован новый тизер художественного фильма "44" об Отечественной войне

    Искусство
    • 27 сентября, 2026
    • 16:49
    Опубликован новый тизер художественного фильма 44 об Отечественной войне

    Опубликован очередной тизер художественного фильма "44", посвящённого Отечественной войне.

    Как передает Report, тизер на своей странице в Instagram опубликовал помощник Президента, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов.

    Он отметил, что тизер носит название "Арес - бог войны".

    Отметим, что премьера художественного фильма состоится 1 октября.

    Анар Алекберов 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Видео
    "44" bədii filminin növbəti tizeri yayımlanıb
    Видео
    New teaser released for feature film '44' about Patriotic War
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