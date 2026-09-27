Опубликован новый тизер художественного фильма "44" об Отечественной войне
Искусство
- 27 сентября, 2026
- 16:49
Опубликован очередной тизер художественного фильма "44", посвящённого Отечественной войне.
Как передает Report, тизер на своей странице в Instagram опубликовал помощник Президента, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов.
Он отметил, что тизер носит название "Арес - бог войны".
Отметим, что премьера художественного фильма состоится 1 октября.
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