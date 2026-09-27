İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    "44" bədii filminin növbəti tizeri yayımlanıb

    İncəsənət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 16:44
    44 bədii filminin növbəti tizeri yayımlanıb

    Vətən müharibəsindən bəhs edən "44" bədii filminin növbəti tizeri yayımlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, tizeri Prezidentin köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov "Instagram" səhifəsində paylaşıb.

    O, tizerin "Ares - müharibə tanrısı" adı daşıdığını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, bədii filmin premyerası oktyabrın 1-də baş tutacaq.

    Anar Ələkbərov 44 bədii filmi Heydər Əliyev Fondu
    Video
    Опубликован новый тизер художественного фильма "44" об Отечественной войне
    Video
    New teaser released for feature film '44' about Patriotic War
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