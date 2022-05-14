Олег Сафаралиев: Невозможно передать все чувства и эмоции от визита в город Шуша

Проходящий в городе Шуша Международный фестиваль "Харыбюльбюль" отлично организован.

Проходящий в городе Шуша Международный фестиваль "Харыбюльбюль" отлично организован.

Об этом Report заявил гость фестиваля, директор Киношколы при Союзе Кинематографистов Азербайджана, режиссер Олег Сафаралиев.

"Я впервые нахожусь в Шуше и не могу подобрать слов, чтобы выразить все чувства и эмоции, которые меня обуревают. С одной стороны чувствую историчность этого города, а с другой, впечатляет тот огромный масштаб работы, который здесь проводится по восстановлению этого города и превращения его не только в центр культуры, но и некую туристическую Мекку нашей страны", - заявил О. Сафаралиев.

Режиссер выразил уверенность, что в скором времени появятся новые фильмы о городе Шуша, которые отразят "не только героическую страницу нашей истории, но и станут отражением тех событий культурной жизни, которая теперь здесь кипит".

Напомним, в городе Шуша проходит третий день V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша. В нем участвуют музыканты, танцевальные коллективы из зарубежных стран, выступающие в различных фольклорных стилях, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Хатира Кязимова