​Один из основателей и вокалист группы Black Sabbath бесследно исчез после ссоры с женой

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Один из основателей и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн бесследно исчез в американском штате Калифорния после ссоры с женой Шэрон. "Монстра" рока не могут найти с середины прошлой недели. Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно изложенной им информации, 63-летняя Шэрон Осборн, с которой рок-музыкант состоит в браке с 1982 года, выгнала его из дома, приревновав к 45-летней фанатке Мишель, которая работает в одном из салонов красоты Лос-Анджелеса.

67-летний Оззи перебрался в отель в Беверли-Хиллз, однако успел съехать оттуда. В этом убедился их 31-летний сын Джек, который не может отыскать отца.

"Джек пытался найти Оззи, рассчитывая вразумить его. Джек с сестрами Келли и Эйми беспокоятся и, более того, пребывают в шоке от происходящего", - приводит телеканал слова источника информации.

По его данным, "Шэрон не в настроении прощать мужа и не собирается возвращать его в лоно семьи". Обычно супруга, известная своим тяжелым нравом, довольно снисходительно относится к "проказам" мужа, после очередной ссоры они в знак примирения целуются и успокаиваются.