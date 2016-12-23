Обнародованы названия двух групп, которые выступят на церемонии инаугурации Дональда Трампа

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы названия двух групп, которые выступят на церемонии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, на церемонии 20 января выступят хоровая группа The Mormon Tabernacle Choir и танцевальная группа The Radio City Rockettes.
Отметим, что Элтон Джон и Селин Дион отказались от выступления на церемонии инаугурации новоизбранного президента. Дональд Трамп недавно заявил, что многие известные лица во всем мира попросили билет для участия на церемонии.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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