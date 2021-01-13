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Netflix намерен еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году

Netflix намерен еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году Американский сервис потокового вещания Netflix заявил о планах выпускать новые кинофильмы на платформе каждую неделю в 2021 году.
Искусство
13 января 2021 г. 07:37
Netflix намерен еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году

Американский сервис потокового вещания Netflix заявил о планах выпускать новые кинофильмы на платформе каждую неделю в 2021 году.

Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе сервиса.

"Мы начинаем 2021 год с размахом. В этом году список удивит и порадует киноманов со всего мира фильмами отмеченных наградами режиссеров, в том числе Джейн Кэмпион (с кинолентой) The Power of the Dog, Паоло Соррентино c Hand of God и Адама Маккея (c фильмом) Don’t Look Up... Netflix будет представлять вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд", - говорится в сообщении.

Netflix опубликовал перечень около 70 запланированных к выпуску фильмов. Среди известных актеров, исполнивших роли в анонсированных кинокартинах, появятся Леонардо Ди Каприо, Сандра Буллок, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и другие.

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