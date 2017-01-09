Названы лауреаты премии "Золотой глобус"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Премию "Золотой глобус" в номинации "лучшая комедия либо мюзикл" получила лента "Ла-Ла Ленд" cообщает Report со ссылкой на Reuters. Также эта работа завоевала премии в ряде других категорий — лучшая режиссура, лучший сценарий, музыка и оригинальная песня.

Кроме того, Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию за лучшее исполнение главных ролей в этом фильме.

Лучшим драматическим кино был назван фильм "Лунный свет". Лучшим драматическим актером признан Кейси Аффлек за работу в фильме "Манчестер у моря", Изабель Юппер получила премию в номинации "лучшая драматическая актриса" за роль в фильме "Она".

Лучшим драматическим сериалом был признан фильм "Корона". В номинации "лучший анимационный фильм" премию завоевала лента "Зверополис".

74-я церемония награждения прошла 8 января в Лос-Анджелесе.

Премия "Золотой глобус" учреждена в 1944 году, вручается ежегодно в январе.