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    Названы лауреаты премии "Золотой глобус"

    74-я церемония награждения cостоялась в Лос-Анджелесе

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Премию "Золотой глобус" в номинации "лучшая комедия либо мюзикл" получила лента "Ла-Ла Ленд" cообщает Report со ссылкой на Reuters. Также эта работа завоевала премии в ряде других категорий — лучшая режиссура, лучший сценарий, музыка и оригинальная песня.

    Кроме того, Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию за лучшее исполнение главных ролей в этом фильме.

    Лучшим драматическим кино был назван фильм "Лунный свет". Лучшим драматическим актером признан Кейси Аффлек за работу в фильме "Манчестер у моря", Изабель Юппер получила премию в номинации "лучшая драматическая актриса" за роль в фильме "Она".

    Лучшим драматическим сериалом был признан фильм "Корона". В номинации "лучший анимационный фильм" премию завоевала лента "Зверополис".

    74-я церемония награждения прошла 8 января в Лос-Анджелесе. 

    Премия "Золотой глобус" учреждена в 1944 году, вручается ежегодно в январе.

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