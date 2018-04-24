Названа дата следующей церемонии вручения премии "Оскар"

Баку. 24 Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Очередная, 91-я церемония американский кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

В академии уточнили, что объявление номинаций состоится 22 февраля.

Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территория по всему миру.