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    Названа дата следующей церемонии вручения премии "Оскар"

    Баку. 24 Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Очередная, 91-я церемония американский кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

    В академии уточнили, что объявление номинаций состоится 22 февраля.

    Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территория по всему миру.

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