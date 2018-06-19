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    Назван лучший фильм по версии MTV Movie Awards

    © getty

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Фильм «Черная пантера» стал лучшим по версии MTV Movie Awards, сообщает Report со ссылкой на CNN.

    В номинации также соревновались «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки».

    Лучшим сериалом в этом году  был признан «Очень странные дела», обошедший «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл».

    Ранее сообщалось, что фильм «Черная пантера» стал самым кассовым супергеройским блокбастером из когда-либо снятых.

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