Назван лучший фильм по версии MTV Movie Awards

© getty

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Фильм «Черная пантера» стал лучшим по версии MTV Movie Awards, сообщает Report со ссылкой на CNN.

В номинации также соревновались «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки».

Лучшим сериалом в этом году был признан «Очень странные дела», обошедший «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл».

Ранее сообщалось, что фильм «Черная пантера» стал самым кассовым супергеройским блокбастером из когда-либо снятых.