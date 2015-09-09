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    Народный артист Габиль Алиев похоронен в I Аллее почетного захоронения

    Похороны состоялись после церемонии прощания в Азербайджанской государственной филармонии

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Народный артист Габиль Алиев похоронен в I Аллее почетного захоронения. 

    Как сообщает Report, похороны состоялись после церемонии прощания в Азербайджанской государственной филармонии.

    На церемонии участвовали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, заместитель министра Адалят Велиев, народные артисты Джанали Акберов, Ариф Бабаев, Фахраддин Дадашов, Ильхам Намиг Камал, директор Театра музыкальной комедии Алигисмет Лалаев, государственные и правительственные чиновники, ученые и деятели культуры, представители интеллигенции и общественности, а также родственники покойного. 

    Напомним, что Габиль Мустафа оглу Алиев родился 28 мая 1927 года в селе Учговаг Агдашского района. Он скончался 8 сентября в возрасте 89 лет. 

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