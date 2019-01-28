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    Найдена украденная из Третьяковской галереи картина

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сотрудники МВД  России совместно с ФСБ задержали подозреваемого в хищении картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.

    Как отмечается, им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в посёлке Заречье Московской области.

    По его словам, он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

    По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. 

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