Найдена украденная из Третьяковской галереи картина

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сотрудники МВД России совместно с ФСБ задержали подозреваемого в хищении картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Как отмечается, им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в посёлке Заречье Московской области.

По его словам, он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.