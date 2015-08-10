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    Начались съемки художественного фильма "Его отец"

    Автором сценария и режиссером-постановщиком фильма является Замин Мамедов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по государственному заказу начались съемки короткометражного художественного фильма "Его отец" ("Onun atası"). 

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма. 

    Согласно информации, автором сценария и режиссером-постановщиком фильма в  жанре психологической драмы является Замин Мамедов, оператором-постановщиком - Али Султанов, художником-постановщиком - Ариф Нифтиев, исполнительным продюсером - Рагим Садыгов, продюсером - Мушфиг Хатамов. 

    Отметим, что главные роли в фильме исполняют Шамиль Сулейманлы, Мабуд Магеррамов, Ульвия Рза и другие. 

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