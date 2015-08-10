Начались съемки художественного фильма "Его отец"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по государственному заказу начались съемки короткометражного художественного фильма "Его отец" ("Onun atası").

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Согласно информации, автором сценария и режиссером-постановщиком фильма в жанре психологической драмы является Замин Мамедов, оператором-постановщиком - Али Султанов, художником-постановщиком - Ариф Нифтиев, исполнительным продюсером - Рагим Садыгов, продюсером - Мушфиг Хатамов.

Отметим, что главные роли в фильме исполняют Шамиль Сулейманлы, Мабуд Магеррамов, Ульвия Рза и другие.